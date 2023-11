Telefonische Krankschreibung Auf Anruf Krankenschein – was sich im Dezember ändern soll

Der Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Krankenhäusern hat die Aufgabe, die Details der neuen Regeln zu erarbeiten. Eigentlich sollte das Gremium bis Ende Januar damit fertig sein, nun will es schon am 7. Dezember über eine Änderung der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie entscheiden. Durch ein sogenanntes „rückwirkendes Inkrafttreten“ soll der Beschluss dann sofort überall umgesetzt werden können. Aus dem Bundesgesundheitsministerium in Berlin hieß es, man werde „die Entscheidung dann so schnell wie möglich überprüfen und genehmigen“.