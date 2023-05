Nach IHK-Studie Landtag streitet über Bröckelbrücken

Die SPD schloss sich der Forderung der IHKen nach einem Brückengipfel an, auf dem ein Masterplan für die Infrastruktur entwickelt werden soll. Fraktionsvize Alexander Vogt ging den Verkehrsminister frontal an. Der beschäftige sich in seinen Pressemeldungen lieber mit guten Badestellen, der Entwicklung der Binnenschifffahrt, grünen Start ups, Radwegen und guter Luftqualität, als mit der Brückenproblematik. In Anspielung auf Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte Vogt: „Man hat manchmal den Eindruck, Sie kopieren Ihren Chef. Also Wohlfühlthemen, schöne Bilder für Instagram und alle schwierigen Dinge, die angepackt werden müssen, verdrängt man lieber.“ Vogt verwies auch auf die Gefahren, die von den Bahnbrücken herrührten. Auch dort passiere nichts. „Dann wird es ein größeres Desaster für Sie und für alle Menschen in diesem Land.“