Dienstag starten die Klausuren Download der Abi-Aufgaben in NRW – diesmal hat’s geklappt

Während in NRW nun die Hoffnung besteht, dass weiter alles glattgeht, wurde dies in Niedersachsen durch kriminelle Energie verhindert. Dort mussten am Donnerstag die Abitur-Klausuren im Fach Politik abgebrochen und neu angesetzt werden. Einbrecher hatten in der Nacht in einer Schule einen Tresor aufgebrochen und die Prüfungsaufgaben, die darin lagen, auf dem Schulhof verteilt. Das Kultusministerium stellte kurzfristig neue Materialien bereit.