Diskussion um Abschuss : Nabu NRW will runden Tisch zum Wolf

Ein Wolf steht im Wald bei Hünxe am Niederrhein. Foto: dpa/Sabine Baschke

Düsseldorf/Schermbeck Landwirte fordern einen Abschuss von Wölfen am Niederrhein. Derweilen können sich Halter von Ponys Hoffnung machen, dass ihnen Schutzmaßnahmen wie Elektrozäune vom Land erstattet werden. Am Dienstag beschäftigt sich der Landtag mit dem Thema.

Angesichts einer neuerlichen Häufung von Wolfsrissen am Niederrhein, ist die Diskussion über einen Abschuss neu entflammt. Am heutigen Dienstag wird sich der Umweltausschuss im Landtag mit dem Thema „Wolfsland NRW“ beschäftigen. „Ich freue mich, dass die Belange der Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter auch auf Landesebene thematisiert werden“, sagte der Landrat des Kreises Wesel, Ingo Brohl (CDU). „Der Kreis Wesel steht in gutem, engem und regelmäßigem Kontakt mit dem Land, um den Herdenschutz gemeinsam zu verbessern.“ Brohl hatte sich im Kommunalwahlkampf für einen Abschuss der Wölfin „Gloria“ ausgesprochen.

Die beiden Landwirtschaftsverbände schrieben in einer schriftlichen Stellungnahme für den Ausschuss von einer eskalierenden Situation am Niederrhein. Die unterschiedliche Situation sei „einzig auf die dort lebenden Wolfsindividuen zurückzuführen“, hieß es weiter. „Unterbleiben hier Konsequenzen, wird die Akzeptanz für den Wolf in betroffenen Gebieten weiter schwinden.“ Schon jetzt sollten „Präventionsmaßnahmen und eine schnelle Entnahme von Wölfen, die trotz Schutzmaßnahmen Weidetiere angreifen oder reißen, zwei Seiten einer Medaille sein“.

Im niederrheinischen Wolfsschutzgebiet Wesel-Schermbeck waren innerhalb von zwei Wochen drei Ponys gerissen und ein viertes verletzt worden. Ein Wolfsriss gilt als wahrscheinlich.

Der stellvertretende Landesvorsitzende des Nabu NRW, Christian Chwallek, nannte es im Gespräch mit unserer Redaktion unverständlich, dass die Wölfin bereits seit 2018 in der Region aktiv sei und es immer noch Kleintierhalter gebe, die ihre Tiere nicht ausreichend sicherten. „Dazu sind sie im Übrigen schon heute schon aufgrund des Tierschutzgesetzes verpflichtet. Leider agieren aber einige sehr sorglos, obwohl sie in einem Wolfsgebiet leben.“ Es sei natürlich der bequemere Weg, den Abschluss zu fordern. „Das wird dann aber allenfalls kurzfristig für Linderung sorgen. Es handelt sich um ein Wolfsgebiet, und der erschossene Wolf würde dann mit Sicherheit durch einen anderen wandernden Wolf ersetzt werden“, so Chwallek. Es sei deshalb notwendig, dass sich alle Akteure an einen Tisch setzen und dort faktenbasiert Argumente austauschten. „Sollte das neu in Auftrag gegebene Gutachten der Landesregierung feststellen, dass der Wolf tatsächlich verhaltensauffällig ist, würden wir uns einer Entnahme nicht widersetzen. Das Land sollte jetzt schnell die Förderrichtlinie so anpassen, dass auch Schutzmaßnahmen für kleine Pferde übernommen werden.“

Diese Maßnahme befindet sich nach Informationen unserer Redaktion derzeit in Vorbereitung. Zwischen Landwirtschaftskammer und dem Umweltministerium gibt es allerdings noch Abstimmungsbedarf in Detailfragen. Mit der Regelung wird aber noch im Laufe des Jahres gerechnet.

Der Sprecher für Landwirtschaft, Natur-, Umwelt-, Tierschutz der Grünen-Landtagsfraktion, Norwich Rüße, nannte die Rückkehr des Wolfes auf der einen Seite „ein positives Zeichen für den Naturschutz in NRW, auf der anderen Seite eine riesige Herausforderung für die Weidetierhalter“. Jeder Angriff auf ihre Tiere bedeutet nicht nur Leid für die Tiere, sondern auch psychisches Leid für die Halter. Darüber hinaus sei die Weidetierhaltung für mehr Artenvielfalt in der hiesigen Kulturlandschaft ein wichtiger Baustein. „Sie muss deshalb auch in Zukunft möglich sein und darf auf keinen Fall durch immer mehr Wolfsübergriffe gefährdet werden.“ Wenn alle präventiven Maßnahmen zum Schutz der Weidetiere nicht ausreichten und ein einzelner Wolf immer wieder durch Angriffe auf Schafe, Pferde oder Rinder auffällig werde, dann könne als letzte Option auch ein Abschuss des Tieres möglich sein, so Rüße. „Grundsätzlich müssen wir endlich aus den Erfahrungen anderer Bundesländer lernen, in denen Wölfe schon wesentlich länger zum Alltag gehören.“