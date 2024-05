Reiche Kunden aus China und Oman Mutmaßliche Schleuser spendeten im großen Stil Geld an CDU-Verbände

Nach Angaben der Partei flossen in den Jahren 2020, 2022 und 2023 insgesamt 12.500 Euro an die CDU Rhein-Erft-Kreis, im Jahr 2022 gingen insgesamt 29.970 Euro an die CDU Rheinisch-Bergischer Kreis, und in den Jahren 2021 und 2022 gab es insgesamt 10.000 Euro für die Junge Union Deutschlands. Insgesamt kamen also im Laufe von drei Jahren über 50.000 Euro zusammen. Die Zuwendungen waren in Einzelspenden unter 10.000 Euro aufgeteilt und wurden teils über Firmen getätigt.