Gemeinsame Erklärung nach Treffen Muslimverbände in NRW stellen sich klar gegen Hamas

Die Muslimverbände in NRW haben nach einem Treffen mit dem Minister für Internationales und Chef der Staatskanzlei, Nathanael Liminski (CDU), noch einmal deutlich schärfer die Taten der Hamas in Israel und deren Aufruf zu Gewalt gegen Juden auf der ganzen Welt verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung, die unserer Redaktion vorliegt, schrieben die Teilnehmer des rund zweistündigen Gesprächs, dieses habe in einer konstruktiven und von Offenheit geprägten Atmosphäre stattgefunden. „Es besteht Einigkeit, dass die Gräueltaten der Hamas gegen die israelische Bevölkerung uneingeschränkt zu verurteilen und die Geiseln von der Hamas unverzüglich freizulassen sind.“