Querelen im Münsterland Münzwurf entschied über Lehrer-Versetzungen

Die Bezirksregierung in Münster wollte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zur Sache äußern. Es deutet sich aber an, dass es nicht überall die gleichen Querelen gibt. Die Verwaltungsgerichte in Köln und Aachen teilten mit, dass es allenfalls einzelne Klagen gegen Abordnungen gebe, so wie auch in früheren Jahren. Es gebe keine Häufung wie in Münster. In Düsseldorf hieß es, es laufe kein einziges Verfahren.