Vorfall in der Mittagspause Papierschnipsel sorgt für Staunen und Erheiterung in AfD-Verfahren

Mit ungläubigem Staunen und Erheiterung haben Beobachter der Verhandlung über die Berufungsklage der AfD zu ihrer Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall auf einen Vorfall in der Mittagspause reagiert. Nach der Unterbrechung am Mittag trugen die Anwälte der AfD am Dienstag im Oberverwaltungsgericht in Münster vor, ein von der Partei engagierter Sicherheitsmann sei in der Pause von einem Mann angesprochen worden. Dieser habe ihm vorgeschlagen, künftig gegen Geld Informationen über die Partei zu liefern. Der Mann habe ihm einen Papierschnipsel mit einer E-Mail-Adresse zugesteckt.