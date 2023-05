Treffen in Münster Funktionäre der SPD in NRW suchen Wege aus der Führungskrise

Am 26. August will die NRW-SPD bei einem Parteitag eine neue Führung wählen. Offizielle Bewerbungen für den Parteivorsitz gibt es noch nicht. Interimschef ist derzeit der Oberbürgermeister der Stadt Hamm, Marc Herter. Beim Treffen in Münster am Samstag dürfte es zunächst um den künftigen Kurs und Führungsstrukturen gehen. In der Diskussion ist auch eine Doppelspitze für die Partei.