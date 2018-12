Pläne mit Bayern: NRW will Zukunftskommission zur Digitalisierung gründen

NRW will Zukunftskommission zur Digitalisierung gründen

Düsseldorf Mit einer Zukunftskommission wollen Nordrhein-Westfalen und Bayern die Digitalisierung bundesweit vorantreiben.

„Erstmals werden wir gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen eine länderübergreifende Zukunftskommission zur Digitalisierung ins Leben rufen“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in München.