Nach der Ministerpräsidentenkonferenz Städte verlieren Geduld mit Bund und Land

Kurz nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin haben die NRW-Kommunen die Landesregierung dazu aufgefordert, selbst für weitreichende Entlastungen der Städte und Gemeinden zu sorgen. So forderte Essens Oberbürgermeister und zugleich Vorsitzender des Städtetags NRW, Thomas Kufen (CDU), im Gespräch mit unserer Redaktion, bei den drängenden Themen zur Aufnahme von Geflüchteten, zur Schulfinanzierung und den kommunalen Altschulden konkrete Fortschritte: „Bei drei wichtigen Gesetzesvorhaben, die sich die Landesregierung vorgenommen hat, muss es in der letzten Kabinettsitzung vor der Sommerpause dringend konkrete Fortschritte geben.“