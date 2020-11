Corona-Beschlussempfehlung : Stamp hält Halbierung von Schulklassen für nicht umsetzbar

Düsseldorf NRW-Familienminister und Joachim Stamp (FDP) hat sich vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag mit der Kanzlerin gegen die in der Beschlussempfehlung erwähnte Halbierung der Schulklassen ausgesprochen. Er hält den Verstoß für unrealistisch.

Die Pläne der Bundesregierung zu verschärften Coronamaßnahmen an Schulen stoßen bei Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsidenten Joachim Stamp (FDP) auf Ablehnung. In der Nacht zu Montag war bekanntgeworden, dass Schulen nach Ansicht der Bundesregierung zwar offengehalten bleiben, die Klassen aber in große Räume verlegt oder halbiert werden sollen – dadurch soll das Infektionsrisiko reduziert werden. Nach Darstellung von Familienminister Joachim Stamp (FDP) sind solche Vorgaben aber nicht umsetzbar, weil der Personalbedarf dadurch steigen würde. Das Bundeskanzleramt sei nicht Koalitionspartner der Landes-FDP, so der Liberale. „Dieser Passus kann nicht beschlossen werden.“