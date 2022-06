Schwarz-grüne Regierung : Mona Neubaur soll neue NRW-Klimaschutzministerin werden

Düsseldorf In der neu gebildeten schwarz-grünen Regierung in NRW soll die Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie leiten.

Die Parteichefin der Grünen, Mona Neubaur, soll in einer schwarz-grünen Regierung das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie in Nordrhein-Westfalen leiten. Das gaben die Grünen am Freitag in Düsseldorf bekannt. Am Samstag stimmen Parteitage von CDU und Grünen in Bonn und in Bielefeld über den ersten schwarz-grünen Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen ab.