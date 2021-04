Verschobener Start der Corona-Öffnungen : Es ist die falsche Zeit für Modellprojekte

Meinung Düsseldorf Nahezu alle Kommunen verschieben den Start für das Modellprojekt des Landes, das in weiteren Bereichen Lockerungen der Corona-Regeln ermöglicht hätte. Mit Blick auf die hohen Inzidenzwerte ist das richtig, war aber schon vergangene Woche zu erwarten.

Es wäre so schön gewesen: Ab dem 19. April sollten die Bürger aus Münster, Ahaus und fünf weiteren Kommunen wieder in Cafés sitzen können, ein Schwimmbad oder ein Fitnessstudio besuchen. Das Modellprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen versprach Lockerungen der Corona-Regeln, flankiert von massenhaften Tests und Kontakt-Nachverfolgung. Die Modell-Städte haben die vergangen Tage genutzt, um Strategien zu erarbeiten, wie sie Teilbereiche des öffentlichen Lebens wieder öffnen können. Diese Mühe war wohl vorerst vergebens.

Denn nun wird klar, dass kaum eine Stadt, kaum ein Kreis wirklich am 19. April mit den Lockerungen beginnen wird. Paderborn, Münster, Ahaus und Mönchengladbach haben den Projektstart schon verschoben, die anderen Kreise dürften wohl nachziehen. Dass das so kommen würde, war dabei schon früh abzusehen. Denn das Projekt darf nur starten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der jeweiligen Kommune unter 100 liegt.