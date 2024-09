Mit Wasserstoff, E-Autos und Wärmepumpen So will NRW klimaneutral werden

Bei der Wärmewende werde es „sehr konkret für alle Bürgerinnen und Bürger“, sagte Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Montag. Das Land NRW will den Wärmebedarf von Unternehmen und Privathaushalten perspektivisch klimaneutral decken. Und zwar zum größten Teil durch Wärmepumpen, vor allem für die „dezentrale Versorgung von Einzelgebäuden“ – also für die Heizung in den Wohnhäusern. Außerdem sollen Nah- und Fernwärme ausgebaut werden, allerdings ohne Verpflichtung zu Anschluss und Nutzung, versicherte Neubaur: „Einen Fernwärmezwang wird es also mit mir als Ministerin und in dieser Landesregierung nicht geben.“