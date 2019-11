Neuer Erlass : NRW macht Staatsanwälten bei Missbrauchsfällen Druck

Düsseldorf Nach einer Panne in Kleve mit einem mutmaßlichen Sexualstraftäter drängt NRW-Justizminister Peter Biesenbach auf schnelleres Handeln in Fällen von Pädokriminalität. Dazu gibt es einen neuen Erlass für die Staatsanwälte.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) reagiert auf offensichtliche Pannen der Staatsanwaltschaft Kleve beim Umgang mit einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. In diesen Tagen geht den Generalstaatsanwälten in NRW ein neuer Erlass des NRW-Justizministeriums zu, der in solchen Fällen zu mehr Eile auffordert und häufigere Inhaftierungen von Tatverdächtigen sowie mehr Hausdurchsuchungen in solchen Fällen anregt. Der Erlass (Az 4210 - III.31) liegt unserer Redaktion vor.