Missbrauchsfälle in Münster : Die Suche nach weiteren Opfern geht für Ermittler vor

Missbrauchsfälle in Münster

Düsseldorf/Münster Es finde sich nicht genügend Personal für die gleichzeitige Aufklärung aller Fälle von Kinderpornografie, sagte NRW-Innenminister Reul im Düsseldorfer Landtag. Daher müssten Prioritäten gesetzt werden.

Im riesigen Missbrauchsfall Münster setzen die Ermittler den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Suche und Identifizierung der Opfer, um sie zu befreien. Mangels ausreichender Kapazitäten bleiben dadurch aber andere Fälle von Kinderpornografie liegen. „Die Beamten müssen sich fragen, welchen Fall bearbeite ich jetzt, welchen später? Bei der Entscheidung geht es immer um den Schutz von Kindern, wo kann Leid der Kinder verkürzt werden“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des NRW-Landtags.

Reul berichtete, dass eine Festplatte auf dem Rechner des 27-jährigen Hauptverdächtigen von der Polizei in Coesfeld zufällig entschlüsselt werden konnte. Auf dem Speicher fanden die Ermittler Bilder von schweren sexuellen Missbrauch. Die Beamten hätten per Fleißarbeit auf einem Handy gefundene Passwörter eingegeben und seien damit erfolgreich gewesen. Der entscheidende Tipp war zuvor vom Landeskriminalamt auf einen Betrieb in Coesfeld gekommen, wo der Hauptverdächtige als IT-Experte arbeitete.