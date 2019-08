Gewalt gegen Kinder : 40 Missbräuche pro Tag

Düsseldorf Der Missbrauch-Skandal von Lügde scheint eine Zäsur zu sein. Polizei, Politik und Justiz reagieren umfassend auf ein grassierendes Problem: Kinderpornografie ist ein Massenphänomen geworden.

Die NRW-Polizei will als Reaktion auf Lügde die Zahl ihrer Experten auf diesem Gebiet bis 2020 verdoppeln. Die Justiz entwickelt zur Stunde zusammen mit dem Software-Giganten Microsoft eine völlig neue Form der Künstlichen Intelligenz, die Kinderpornos automatisch aufspüren soll. Eine aus der Not geborene Kooperation: Die kinderpornografische Bilderflut ist so gewaltig geworden, dass die Ermittler sie ohne technische Hilfe gar nicht mehr bewältigen können.

Auch die Jugendämter stellen sich neu auf. Bundesweit arbeiten sie an neuen Konzepten. Nie wieder wollen sie Schutzbefohlene Pädophilen überlassen, deren Neigung längst behördlich bekannt ist. Auf Landes-, Bundes- und Europaebene wird nicht mehr diskutiert, ob der Datenschutz im Netz zugunsten der Strafverfolgung von Kindesmissbrauch gelockert werden muss. Die Frage ist nur noch, in welchem Umfang.

Der NRW-Landtag sammelte vor wenigen Wochen die Vorschläge von rund 30 externen Experten für weitere Maßnahmen ein. Dabei gliederten sich die Vorschläge der Fachwelt in Ideen für die vorbeugende Therapie von potenziellen Tätern, für ein selbstbewussteres Auftreten von Kindern in kritischen Situationen, für eine Stärkung der Prävention durch Behörden und bessere Maßnahmen für die Versorgung von Opfern.

Die Berliner Charité fordert ein besser sichtbares und niederschwelliges Angebot für potenzielle Täter. Aus Studien leitet die Berliner Universitätsklinik ab, dass ein Prozent der Männer pädophile Neigungen hat. Aber nur vier Prozent der Betroffenen würden von Präventionsangeboten erreicht. „Es besteht dringender Bedarf an der Ausdehnung des verursacherbezogenenen Präventionsangebotes“, schreiben die Charité-Wissenschaftler und verweisen auf gute Erfahrungen, die Berlin mit der Webseite www.troubled-desire.com gemacht hat. Dort können Pädophilie in vier Sprachen anonym diagnostiziert und behandelt werden.

PAN, der Dachverband der Pflege- und Adoptivfamilien in Nordrhein-Westfalen, will eine unabhängige Fachaufsicht der Jugendämter. „Wir haben in NRW rund 170 Jugendämter. Jedes arbeitet nach eigenen Kriterien“, schreibt PAN. Zudem sei eine Rufbereitschaft für Pflegeeltern auch nach der Dienstzeit und an Wochenenden notwendig.