Loch im Haushalt : NRW fehlen 1,7 Milliarden Euro

Düsseldorf Die Steuereinnahmen brechen ein. Der Haushaltsplan wackelt. Die Schwarz-Gelbe Landesregierung muss dringend sparen, hat dafür aber noch kein Konzept.

NRW muss bis 2020 mit knapp 1,7 Milliarden Euro weniger auskommen als geplant. Das teilte das NRW-Finanzministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die jüngste Steuerschätzung zeige, dass die Einnahmen auch in NRW hinter den Erwartungen zurückblieben, erklärte Finanzminisiter Lutz Lienenkämper (CDU).

Für das aktuelle Jahr hatte die schwarz-gelbe Landesregierung ursprünglich Ausgaben in Höhe von 77,9 Milliarden Euro geplant. Möglicherweise werden die Pläne nun korrigiert. „Ich gehe davon aus, dass die einzelnen Ministerien jetzt Sparvorschläge erarbeiten müssen“, sagte am Sonntag der Düsseldorfer Olaf Lehne unserer Redaktion. Lehne sitzt für die Union im Haushaltsausschuss des Landtages. Grünen-Fraktionschefin Monika Düker sagte: „Im Gegensatz zum Bundesfinanzminister hat sein NRW-Kollege Lienenkämper bisher keine Anstalten gemacht, seine Kabinettskollegen zum Sparen zu motivieren.“ Im Gegenteil habe Schwarz-Gelb die strukturellen Ausgaben des Landes auf Kosten der Steuerzahler massiv aufgebläht. Düker: „Allein in der Ministerialbürokratie wurden seit Juni 2017 452 zusätzliche Stellen geschaffen.“