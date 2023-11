Flüchtlingspolitik So reagiert NRW auf die Gipfel-Beschlüsse

Höne übte Kritik an der Landesregierung. Viele der vereinbarten Maßnahmen hätten CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen selbst umsetzen können. „Ministerpräsident Hendrik Wüst muss jetzt dafür sorgen, dass es keine Verzögerungen bei der Umsetzung in Nordrhein-Westfalen gibt.“ Ein zentraler Hebel seien die vereinbarten schnelleren Asylgerichtsverfahren, bei denen das Land und insbesondere Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) gefordert seien. „Wüst muss das Ziel, die Gerichtsverfahren von Asylbewerbern mit geringer Anerkennungsquote in nur drei Monaten abzuschließen, engagiert unterstützen. Asylgerichtsverfahren müssen in NRW analog zu Rheinland-Pfalz verkürzt und zentralisiert werden.“ Die Zuständigkeit für sämtliche Asylklagen sollte zukünftig bei einem Verwaltungsgericht konzentriert werden. Bis dahin gelte es, die aktuell überlasteten Verwaltungsgerichte personell und organisatorisch zu stärken.