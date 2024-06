Wüst fordert Verhandlungen mit Taliban „Bevor es uns hier unsere Gesellschaft auseinanderhaut“

Hintergrund ist der mutmaßlich islamistisch motivierte tödliche Angriff eines Mannes afghanischer Herkunft auf einen Polizisten in Mannheim. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich bereits in einer Regierungserklärung für Rückführungen Schwerstkrimineller nach Afghanistan ausgesprochen. Man suche nach rechtlichen Wegen, um das zu ermöglichen, und sei mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. „Ich will ihn da gerne beim Wort nehmen“, sagte Hendrik Wüst. Generell schiebt Deutschland seit der Machtübernahme der Taliban nicht in das Land ab.