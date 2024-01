„Sehr viel wertvolle Zeit vertrödelt“ Wüst fordert rasche Kraftwerksstrategie vom Bund

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Dienstag in Berlin die Notwendigkeit einer Strategie zum Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland betont. Er hoffe, dass man zügig zu einer Entscheidung komme, machte er auf dem „Handelsblatt“-Energiegipfel deutlich. Man sei eigentlich schon „sehr weit“ gewesen in der Bundesregierung, dann habe es das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben. Als Folge musste die Regierung Milliardenlöcher im Haushalt stopfen. Habeck machte weiter deutlich, der Staat könne Unternehmen bei Investitions- sowie Betriebskosten unterstützen.