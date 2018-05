Ministerpräsident von NRW: Armin Laschets fröhliches Ungefähr

Düsseldorf Als "freundlich, aber unorganisiert" beschreibt die Opposition Armin Laschets Regierungsstil. Das erste Amtsjahr ist dem Ministerpräsidenten weitgehend geglückt. Wenn da nicht die Umweltministerin wäre.

„Manchmal etwas flapsig“

Ein guter Zuhörer

Das aufmerksame Zuhören, auch wenn die Opposition polemisch wird, ist ein weiteres Merkmal von Laschets Regierungsstil. Nicht nur im Plenum, auch im direkten Kontakt mit Bürgern. Selbst dann, wenn wie nach dem Kiepenkerl-Attentat von Münster eine Harlekin-Hosenträgerin in Birkenstock-Schuhen ihren Unmut über Gott und die Welt in eine Schweigeminute hineinbrüllt. Laschet löst sich aus der trauernden Runde, geht auf die Mittfünfzigerin zu, blickt ihr direkt in die Augen und lässt den kaum nachvollziehbaren Redeschwall über sich ergehen. Erst nach einer halben Minute hebt er beschwichtigend die Hände: "Das ist jetzt nicht der richtige Moment", sagt er dann in leisem Tonfall. Und bittet selbst sie, die gar nichts verstehen will, um Verständnis: "Heute ist der Tag, an dem wir uns auf die Opfer und deren Angehörige konzentrieren."