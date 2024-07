Wüst zur Attacke in Bad Oeynhausen „Tod für politische Zwecke zu missbrauchen, ist unerträglich“

Die Menschen in Deutschland erwarteten in einer solchen Situation, „die Dinge beim Namen zu nennen“, sagte Wüst. „Damit wir auch in Zukunft Menschen helfen können, die vor Krieg und Vertreibung fliehen, muss irreguläre Migration beendet werden.“ Doch auch wenn das Land an dieser Stelle schon weiter wäre, „hätte es an dieser Tat wohl nichts geändert“, so der Regierungschef. Der Tatverdächtige sei in Deutschland zur Schule gegangen und sollte eine Ausbildung machen. „Er hatte die Chance auf ein gutes Leben. Er hat diese Chance nicht genutzt – im Gegenteil“, sagte Wüst.