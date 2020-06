Umfrage von Infratest Dimap : NRW-Ministerpräsident Laschet büßt in der Wählergunst ein

Düsseldorf Nur noch 46 Prozent der Befragten sind nach einem Trend des Forschungsinstituts Infratest Dimap mit der Regierungstätigkeit des Landesvaters zufrieden. Im Vormonat waren es noch 65 Prozent.

„Diese Landesregierung hat bisher nur Chaos verursacht.“, sagte Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) unserer Redaktion. „Das kommt davon, wenn man selbst keine klare Linie hat und stattdessen nur darauf hört, was PR-Agenturen einem einflüstern. Das wirkt dann schnell beliebig und vor allem nicht überzeugend.“ Er vermisse bei Armin Laschet einen klaren Kurs und den Dialog mit den Menschen im Land, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag. „Keine einzige Entscheidung wurde bisher auch nur ansatzweise mit oder in der Öffentlichkeit diskutiert. Das gleicht dann eher der Papstwahl: Verkündung statt Dialog.“ Die Verunsicherung zeige sich jetzt auch in seinen Umfragewerten.“

Wären am Sonntag Landtagswahlen, hätte die amtierende schwarz-gelbe Landesregierung im Augenblick keine Mehrheit mehr. Bei der sogenannten Sonntagsfrage kam die CDU auf 37 Prozent – ein Minus von drei Punkten gegenüber dem Vormonat. Die FDP liegt unverändert bei sieben Prozent. Die SPD könnte sich nach ihrem Negativrekord im April zumindest leicht erholen und liegt mit 20 Prozent (plus eins) gleichauf mit den Grünen (20 Prozent). Auch die AfD legt leicht zu und kommt auf sieben Prozent (plus eins). Die Linke würde mit unverändert vier Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.