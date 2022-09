Krise der Ökolandwirte : „Die Kunden verzichten zuerst auf Bio-Produkte“

NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen. Foto: Mark Hermenau / MLV

Interview Düsseldorf Die NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen spricht im Interview über die Kriegsfolgen für die Ökobauern, die afrikanische Schweinepest, den Wolf und steigende Zahlen von Mundraub.

Frau Ministerin, was landet bei Ihnen im Einkaufswagen: Biolebensmittel oder Produkte aus konventioneller Herstellung?

Gorißen (lacht) Ich bin bei uns daheim gar nicht für den Einkauf zuständig. Bei uns ist beides im Wagen: Bio-Produkte, aber auch vieles aus konventioneller Herstellung.

Info Die Ministerin stammt vom Niederrhein Herkunft Geboren am 15. Dezember in Kleve Ausbildung Volljuristin Berufliches Von 1999 bis 2020: selbstständige Rechtsanwältin, anschließend Landrätin des Kreises Kleve, seit Juni 2022 Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Welche Rolle soll Ökolandwirtschaft künftig in NRW spielen?

Gorißen Bis 2030 soll der Anteil des Ökolandbaus von derzeit 6,4 auf 20 Prozent steigen. Das ist zugegebenermaßen ambitioniert. Es gibt aber Regionen, wo die Quote schon über 30 Prozent liegt.

Wie wollen Sie mehr konventionelle Landwirte vom Umstieg überzeugen?

Gorißen Wir haben erste, gute Erfahrungen mit den Ökomodellregionen gemacht - da bringen wir die Akteure zusammen, schulen Landwirte bei der regionalen Vermarktung, helfen ihnen, ein Netzwerk aufzubauen und wir fördern natürlich den Umstieg finanziell.

Die Inflation dürfte das Projekt aber erschweren. Wird es gerade schwieriger, Bioprodukte zu verkaufen?

Gorißen Ja. Viele Landwirte, auch konventionell arbeitende, geraten leider durch die aktuelle Situation in existenzielle Nöte. Für den Ökolandbau kommt erschwerend hinzu: Viele Verbraucher müssen sparen und da landet dann schon mal weniger Bio im Einkaufswagen. Es gibt bereits einzelne Betriebe, die aufgegeben haben. Und viele Deutsche sparen lieber an den Lebensmitteln als am Urlaub. Das ist in anderen Ländern anders.

Kann sich NRW noch selber ernähren?

Gorißen Ja. Wir haben eine sehr gute Getreideernte gehabt, wenn auch mit Abstrichen beim Proteingehalt. Anders sieht es bei Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais aus. Da drohen in diesem Jahr erhebliche Einbußen. Die Versorgung ist aber gesichert, es gibt kein Ernährungsproblem.

In anderen Regionen der Welt sorgt der Ukrainekrieg dagegen für Hungersnöte.

Gorißen Weil auch wir einen Beitrag dazu leisten müssen, die Nahrungsmittelversorgung trotz Ausfall der Ukraine bei den Getreidelieferungen zu sichern, habe ich mich für die Ausnahmeregelung bei den vier Prozent Stilllegung der Ackerflächen in 2023 stark gemacht.

Reicht das?

Gorißen Das wird man dann noch einmal im kommenden Jahr beurteilen müssen. Wir dürfen auch unsere ökologischen Ziele wie die Artenvielfalt nicht aus dem Blick verlieren. Zugleich wächst die Weltbevölkerung und damit auch der Nahrungsmittelbedarf. Das ist ein schwieriger Spagat.

Bis wann müsste eine Entscheidung über einen womöglich erneuten Aufschub der Flächenstilllegung fallen?

Gorißen Damit die Landwirte noch planen und Saatgut bestellen können, muss das allerspätestens im Frühsommer geschehen - besser wäre früher. Auch Landwirte müssen planen können, wie sie mit ihrem Grund und Boden arbeiten können. Das ist im Übrigen ein grundsätzliches Problem: Wegen der fehlenden Planbarkeit, teils auch wegen pauschaler Vorgaben der Politik und zu viel Bürokratie haben inzwischen zahlreiche Landwirte entnervt aufgegeben. Wir haben in den letzten 30 Jahren über 40 Prozent unserer Betriebe verloren. Landwirte und ihre Familien müssen von ihrer Arbeit leben können.

Was kann kurzfristig passieren?

Gorißen Aus der Gaskrise darf keine Lebensmittelkrise werden! Die Landwirtschaft und die Lebensmittelwirtschaft müssen bei Engpässen auf jeden Fall priorisiert werden. Molkereien, Zuckerfabriken, Schlachthöfe - sie alle benötigen Gas bei der Produktion. Die Ernährungswirtschaft muss klar zur kritischen Infrastruktur dazugezählt werden. Es werden zudem zügig Förderprogramme aufgelegt, etwa für besonders betroffene Betriebe oder für Investitionen ins Tierwohl.

Was ist mit dem Tierfutter?

Gorißen Ich besuche momentan viele Höfe und was ich höre, bereitet mir Sorgen: Was im Frühjahr für den Winter gemäht und eingelagert wurde, wird teilweise schon jetzt verfüttert. Hinzu droht der Ausfall beim Futtermais durch die Dürre. Das heißt, dass viele Landwirte im Winter wohl teurer Futter zukaufen müssen. Es gibt teilweise schon Engpässe, Tierfutter am Markt zu bekommen.

Fleisch ist noch zu sehr niedrigen Preisen zu haben. Ihre Vorgängerin Ursula Heinen-Esser hatte den Kampf gegen Dumping-Preise aufgenommen. Müssen Sie da auch noch mal ran?

Goriße Ich befürworte ganz klar faire Preise für nachhaltige Lebensmittel. Zu dem Thema haben wir uns in der Vergangenheit eingesetzt und das wird auch so bleiben.

Ihnen droht Ungemach durch die Afrikanische Schweinepest.

Gorißen Ein Ausbruch konnte bei uns bislang vermieden werden, sie war aber auch noch nie so nah. Die Schweinepest verursacht nicht nur wirtschaftliche Schäden. Sie ist auch mit einem enormen Tierleid verbunden. Wir setzen hier weiterhin auf eine enge Kooperation mit Landwirten und Tierärzten.

Die wie aussieht?

Gorißen Für noch mehr Schutz sorgt eine strikte Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen mit wirksamem Monitoring, unabhängig von der Größe des Betriebs. Die Kosten für die Blutentnahmen durch die Veterinäre übernehmen Landwirte, die Untersuchungskosten werden durch eine Beihilfe der Tierseuchenkasse abgedeckt. Wer nicht mitmacht, kann seine Entschädigungsansprüche gefährden.

Die niedersächsischen Bauern sind sauer. Dort gab es zwar vor längerer Zeit einen Fall, aber nun ist es schon seit Langem ruhig. Trotzdem gelten die Restriktionszonen auf Betreiben der EU hin weiter.

Gorißen Für betroffene Landwirte in Niedersachsen zählt jeder Tag. Wöchentlich werden tausende Tiere in den Restriktionszonen schlachtreif. So setzt man die Existenz der Bauern aufs Spiel! Kürzere Sperrfristen der EU würden die Situation entschärfen - und zugleich dem Tierschutz dienen. Untersuchungen zeigen, dass sich die Seuche über den einen betroffenen Betrieb hinaus nicht weiterverbreitet hat. Daher muss es die Möglichkeiten geben, die Dauer bei Einrichtung von Restriktionszonen zu verkürzen. Gut, dass jetzt aus Brüssel etwas Bewegung in die Sache zu kommen scheint. Es muss sich aber noch mehr tun.

Welche Änderungen brauchen wir bei der Düngeverordnung?

Gorißen Es gibt klare EU-Vorgaben. Die nehmen wir ernst. Wir dürfen aber nicht pauschal vorgehen. Viele Landwirte düngen schon jetzt sehr präzise. Wir müssen noch genauer sagen können, wer für die Nitratbelastung verantwortlich ist. Deshalb werden wir weitere Messstellen aufbauen, und nicht gleich ganze Regionen in Mithaftung nehmen. Das wird aber noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Der Wolf am Niederrhein erregt gerade die Gemüter. Ihr Kabinettskollege Krischer hat Zweifel, dass sich die Wölfe überhaupt entnehmen lassen.

Gorißen Der Wolf steht unter Artenschutz, und wir werden mit ihm leben müssen. Wir müssen aber dafür Sorge tragen, dass Tiere, die bei uns auf den Koppeln stehen, entsprechend geschützt werden. Wenn wir das nicht tun, werden die Schafzüchter aufgeben, und dann bekommen wir beim Deichschutz Probleme.

Es gibt doch weitreichende Herdenschutzmaßnahmen. Was wollen Sie noch mehr tun - den Wolf doch entnehmen?

Gorißen Wir werden dazu kurzfristig mit dem Umweltministerium im Austausch sein und da noch einmal die Belange der Tierhalter - ob nun Hobbyhalter oder kommerzieller Betrieb - vortragen. Wir wollen die Interessen aller Seiten gleichermaßen berücksichtigen. Zu einem guten, aktiven Wolfsmanagement gehört auch ein effektiver Herdenschutz. Darüber sind sich ja alle einig.

Was können Sie tun, um die Wälder wieder klimaresilient aufzuforsten?

Gorißen Wir beraten die Waldbesitzer und unterstützen sie mit Förderprogrammen für die Wiederbewaldung. Allein in diesem Jahr mit 45 Millionen Euro. Die Waldbesitzer sollten die Förderung dieses Jahr unbedingt noch nutzen. Die Regionalforstämter informieren gerne über den Abruf. Die Wiederbewaldung wird aber auch zu Veränderungen des Waldes führen müssen. Die Fichtenwälder der Vergangenheit haben keine Zukunft. Wir brauchen mehr Mischwald.

Also mehr Laubbäume?

Gorißen Die Mischung macht‘s. Laubbäume gehören sicher dazu, wobei wir in NRW schon einen Laubwaldanteil von 58 Prozent haben. Bei der Wiederaufforstung müssen wir auf Arten und Herkünfte setzen, die besser mit dem Klimawandel zurechtkommen. Da spielen Laubbäume eine wichtige Rolle, aber auch Nadelbaumarten.

Welche Rolle spielt das Thema Mundraub in der Landwirtschaft?