Folgen der Kabinettsbildung : Ministerin Scharrenbach erhält Landtagsmandat

Exklusiv Düsseldorf Im Rennen um die Nachfolge von Armin Laschet musste sich Kommunal- und Heimatministerin Scharrenbach geschlagen geben, weil ihr das Landtagsmandat fehlte. Nun befördert sie eine Personalie im eigenen Hause zurück in den Düsseldorfer Landtag.

Die NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, Ina Scharrenbach, zieht nun nachträglich doch in den Landtag ein. Das bestätigte eine Sprecherin der CDU-Fraktion unserer Redaktion. Scharrenbach hatte sich in ihrem Wahlkreis Unna II dem Staatsminister a.D. Rainer Schmeltzer von der SPD geschlagen geben müssen. Obwohl sie auf Landeslistenplatz zwei abgesichert war, half auch das nicht für den Einzug ins Parlament, denn die Liste der CDU zog bei der Landtagswahl im Mai gar nicht. Da der Paderborner Abgeordnete Daniel Sieveke (CDU) zum Staatssekretär in Scharrenbachs Ministerium berufen wurde, läuft sein Mandat zu Mitternacht aus. Scharrenbach soll am Donnerstagmorgen im Plenum verpflichtet werden.