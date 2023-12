„Damit schadet man der guten Sache“ NRW-Ministerin warnt vor weiteren Autobahnblockaden

Mit massiven Traktor-Protesten hatten die Bauern am Montag für Aufsehen gesorgt. „Ich halte es für richtig und angebracht, dass die Landwirte auf die Straße gehen, auch nach Berlin, und deutlich sagen, dass sie Angst um ihre Existenz haben“, sagte Gorißen. Die landwirtschaftlichen Betriebe stünden immer stärker unter Druck: „Die Anforderungen an die Branche steigen, auch durch den Bund und die EU - Stichworte Tierwohl, Klimaschutz. Gleichzeitig braucht die Landwirtschaft Planungssicherheit.“ Das Agieren der Ampel habe das Fass zum Überlaufen gebracht. „Von 17 Milliarden Euro Einsparungen im Kernhaushalt für 2024 sollen die Landwirte eine Milliarde stemmen? Das ist ein Tiefschlag und geht einfach nicht.“ Berlin müsse jetzt zügig die Pläne beerdigen. „Das habe ich auch in einem Schreiben an die nordrhein-westfälischen Bundestagsabgeordneten deutlich gemacht.“