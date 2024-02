Vorfälle in NRW 357 Angriffe auf Rettungskräfte im Jahr 2023

SPD-Fraktionsvize Elisabeth Müller-Witt nannte jeden Angriff einen zu viel. „Es ist nicht nachzuvollziehen, warum ausgerechnet diejenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen zu helfen, in diesem Dienst am Menschen auch noch angegriffen werden.“ Man müsse die Frage noch deutlicher stellen, was in unserer Gesellschaft eigentlich falsch laufe. „Minister Reul macht das zwar immer mal wieder zum Thema, verbessert hat sich allerdings nichts. Es ist an der Zeit, hier sehr viel substanzieller heranzugehen. Da ist der Innenminister eindeutig in der Pflicht."