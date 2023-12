Debatte im Landtag Minister Nathanael Liminski streitet Einflussnahme auf Besetzung von Justizposten ab

Aus den Reihen der Grünen klang Verständnis an für Kritik am System. Es sei sicherlich „strukturell diskussionswürdig“, wie Besetzungsverfahren in der Justiz geführt würden, hieß es. Natürlich könne man zu dem Schluss kommen, dass es im Rahmen der Gewaltenteilung „vielleicht nicht der beste Weg ist“, dass am Ende die Politik, über hohe Richterstellen entscheide, befand die stellvertretende Fraktionschefin Julia Höller. „Schreiben sie einen Gesetzentwurf“, wandte sie sich an die Oppositionsparteien. „Lassen sie uns diskutieren, ob es bessere Möglichkeiten gib.“