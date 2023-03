CDU-Minister und Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski fordert Gesetzesänderungen fürs Rheinische Kohle-Revier

Nathanael Liminski, Europa- und Medienminister des Landes NRW, fordert die Bundesregierung in seiner Eigenschaft als Chef des CDU-Bezirksverbands Mittelrhein zu Gesetzesänderungen auf, um den Strukturwandel im Rheinischen Revier voranzutreiben. Nach dem vorgezogenen Kohleausstieg müsse „die Verdopplung beim Tempo des Strukturwandels“ erfolgen, erklärte Liminski auf Anfrage. „Dem stehen allerdings vielfach die Regelungen des Strukturstärkungsgesetz und des Investitionsgesetzes Kohleregionen im Wege. Die Erfahrungen in der Umsetzung und Anwendung dieser Bundesgesetze in den letzten zwei Jahren sowie das Vorziehen des Ausstiegs im letzten Jahr machen eine zügige Novellierung dieser Gesetze zwingend.“