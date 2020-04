Corona-Pandemie : Maskenpflicht gilt nicht für Kleinkinder

Düsseldorf GEsundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Regelungen zur Maskenpflicht konkretisiert. Die Regelung gilt erst ab dem schulpflichtigen Alter. An vielen Stellen überlässt die Regierung den handelnden Personen vor Ort die Ausgestaltung.

Neben Geschäften des Einzelhandels umfasst die neue Regelung auch Wochenmärkte, Restaurants, in denen Speisen abgeholt werden können, auf sämtlichen Allgemeinflächen von Einkaufszentren und in Ausstellungsräumen von Handwerkern. Für Behörden gibt es die Vorgabe explizit nicht. Laumann begründete dies damit, dass unterschiedliche Behörden unterschiedlich starken Publikumsverkehr hätten. Es sei an jedem Behördenleiter selbst, verantwortungsvoll zu entscheiden, ob er eine Maskenpflicht einführen wolle.

Laumann kündigte an, in der kommenden Woche mit den Obleuten der Parteien und den Fachleuten seines Ministeriums über eine Lockerung des Besuchsverbots in den Seniorenheimen zu beraten. Er hatte dafür ein Gutachten in Auftrag gegeben, das noch im Laufe des Freitags vorliegen soll. Er erhoffe sich davon praktische Ratschläge und nannte beispielsweise Besuchsräume, damit Besucher nicht durch das ganze Seniorenheim laufen müssten.