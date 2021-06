Schleppende Digitalisierung : Minister kontert Rechnungshofbericht

Exklusiv Düsseldorf Andreas Pinkwart will bis 2024 landesweit die elektronische Akte eingeführt haben. Forderungen nach mehr Berichtspflichten an den Landtag und weiteren Befugnissen für seinen Digitalbeauftragten lehnt der FDP-Politiker jedoch ab.

Der Streit um den mangelnden Digitalisierungsfortschritt in der Landesverwaltung geht in die nächste Runde. Der Landesrechnungshof hatte in einem Bericht kritisiert, dass trotz Ausgaben von mehr als 200 Millionen Euro seit 2016 noch keine sichtbaren Erfolge erzielt worden sei. Gleichzeitig mahnten die Prüfer an, dass Ausgaben nicht ausreichend kontrolliert würden. Der Rechnungshof forderte stärkere Durchsetzungsrechte für den Digitalbeauftragten der Landesregierung und eine größere Berichtspflicht an den Landtag.

Während die SPD-Landtagsfraktion NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag vorwarf, er entpuppe sich immer mehr als Ankündigungsminister, legte der Gescholtene dem Landesrechnungshof einen Gegenbericht vor, der die Vorwürfe entkräften soll. In dem 16-seitigen Papier, das unserer Redaktion vorliegt, weist das Ministerium darauf hin, dass die Prüfer nur den Sachstand bis Ende Oktober 2019 erfasst hätten und somit nur einen Teilausschnitt der Digitalisierungs-Aktivitäten der Landesregierung in den Blick nähmen. Viele problematisierte Punkte seien berechtigt, aber der Vorgängerregierung anzulasten. So bleibe unter anderem unberücksichtigt, „dass in der Startphase eines so ambitionierten Programms gänzlich neue Herausforderungen – also Kinderkrankheiten – zu erwarten waren, die zwischenzeitlich abgestellt wurden“.