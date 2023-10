Corona- und Kriegs-Kosten Milliarden-Schulden schlummern in Kommunaletats

Die SPD-Landtagsfraktion, die die Zahlen erfragt hatte, rechnete die 1,48 Milliarden Euro auf alle 430 Städte, Gemeinden, Kreise, Landschaftsverbände und den Regionalverband Ruhr hoch. Daraus ergebe sich eine geschätzte Summe von 2,1 Milliarden Euro allein für das Jahr 2021. „Erstmals gibt es so was Ähnliches wie Transparenz über die zusätzlichen Schulden, die die Landesregierung den Kommunen aufgezwungen hat“, sagte der kommunalpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Justus Moor. „Klar ist aber, dass nur für das Jahr 2021 in den Bilanzen der Kommunen rund zwei Milliarden Euro Schatten-Schulden schlummern. Da sind die Zahlen aus 2020, 2022 und 2023 noch nicht enthalten.“ Moor warf der Landesregierung vor, durch ihre Weigerung, den Kommunen echtes Geld zur Krisenbewältigung zu geben, könnten die Kommunen verdeckte Schulden in Höhe von bis zu acht Milliarden Euro in ihren Bilanzen haben. „Das ist eine krasse Summe, vor Allem wenn man überlegt, dass die sogenannten Altschulden ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro haben. Das sind dann die ,neuen Altschulden‘. Der Schuldenberg der Kommunen wird sich durch den Haushaltstrick der Ministerin mal eben um 40 Prozent erhöht haben.“