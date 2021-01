Uniformen und Gewaltbereitschaft : Militanzverbot gegen extremistische Aufmärsche in NRW geplant

Düsseldorf Die NRW-Regierung will Polizisten zusätzliche Mittel gegen militärisch auftretende Demonstranten an die Hand geben. Ein neues Versammlungsgesetz soll das Erscheinungsbild der Teilnehmer und eine mögliche Gewaltbereitschaft berücksichtigen.

„Das dulden wir in unserer Gesellschaft auf keinem Fall“, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag. Als ein Beispiel nannte er Rechtsextremisten, die in einschüchternder Weise in Uniform marschierten und dabei Gewaltbereitschaft vermittelten. Dies könne aber auch beim sogenannten Schwarzen Block der linksextremistischen Szene der Fall sein. Reul erinnerte an eine Demonstration von etwa 100 Neonazis, die im September 2018 in Dortmund im Gleichschritt marschiert seien und rechte Parolen skandiert hätten. „Als wären wir wieder im Jahre 1933“, verdeutlichte der NRW-Innenminister.