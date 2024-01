Mikrozensus Statistisches Landesamt befragt rund 80.000 Haushalte in NRW

Das statistische Landesamt befragt wieder Haushalte in NRW zu ihrer Mietbelastung, Größe und Erwerbssituation. Im Rahmen des sogenannten Mikrozensus werden rund 80.000 Haushalte in Nordrhein-Westfalen befragt, wie das Landesamt Information und Technik IT.NRW am Dienstag mitteilte. Die Befragungen der Haushalte seien gleichmäßig auf alle Wochen des Jahres verteilt. Im Januar würden beispielsweise in 43 zufällig ausgewählten Essener Auswahlbezirken etwa 387 Haushalte befragt. Die durchschnittliche Zahl je Bezirk liegt bei etwa neun Haushalten.