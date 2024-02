Bezahlbares Wohnen Mieten im sozialen Wohnungsbau steigen in NRW deutlich

Düsseldorf · Das Land hebt die Mietpreise in neuen, öffentlich geförderten Wohnungen deutlich an. Im Umland der Metropolen kommen so Preissteigerungen von mehr als 13 Prozent zustande. Die Branchen sagt, nur so könne überhaupt weiter gebaut werden.

27.02.2024 , 16:23 Uhr

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik