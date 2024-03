Großrechenzentren in Bedburg und Bergheim Microsoft will 100.000 Bürger in NRW in KI schulen

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, andere hätten schneller kleinere Meilensteine hingelegt. In NRW habe man aber aus den Fehlern der Vergangenheit in Sachen Strukturwandel gelernt. Früher habe man diesen „am grünen Tisch in Düsseldorf“ gemacht. Man habe sich aber entschieden, mehr Verantwortung in die Hände der Entscheider vor Ort zu geben. „Das macht uns nicht so schnell, wie wir gerne sein würden.“ Aber es sei besser, dass nun keine Wolkenkuckucksheime in Düsseldorf oder Berlin erdacht würden. Man habe sich entschieden, „ein Stück weit loszulassen“. Wüst lobte den Einsatz der Entscheider vor Ort. Die hätten nicht nur böse Briefe nach Düsseldorf geschrieben, sondern es selber gemacht.