Microsoft-Großinvestition in NRW Ansiedlung ohne steuerfinanzierte Geschenke

Für den Steuerzahler sind das insofern gute Nachrichten, als der Staat eben nicht einem Tech-Riesen noch Geld hinterherwirft – so wie es etwa bei der Ansiedlung von Chipfabriken in Ostdeutschland geschehen ist. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein Großrechenzentrum keine Antwort darauf liefert, was mit den Menschen passiert, die bislang im Tagebau arbeiten. Hier darf die Landesregierung nicht in ihren Anstrengungen nachlassen und muss ihre Bemühungen noch deutlich intensivieren. Und sie muss alle Voraussetzungen schaffen, damit auch im benachbarten Rhein-Kreis Neuss die Ansiedlung eines weiteren Microsoft-Standorts gelingt.