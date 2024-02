US-Technologieriese : Microsoft investiert Milliarden im Rheinischen Revier

Der US-Technologiekonzern Microsoft will 3,2 Milliarden Euro bis Ende 2025 in Deutschland investieren. Neben der Ertüchtigung eines bestehenden Standorts in Frankfurt fließt ein Großteil der Summe nach Nordrhein-Westfalen, wie Microsoft-Präsident Brad Smith im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin ankündigte. Der Konzern plant, an mehreren Standorten Großrechenzentren mit Hochleistungsrechnern fürs Cloud Computing und Künstliche Intelligenz zu errichten.