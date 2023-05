Immer wieder verstörende Taten Messergewalt in NRW – eine „brutale Blutspur“ im Land?

Von „Messerwahnsinn“ sprach der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas am Freitag im Landtag. „Eine nie dagewesenen, unfassbare und brutale Blutspur nach Messerattacken zieht sich quer durch unser Land“, sagte er: Er könne diese Häufung schwerster Verbrechen nur mit der Silvesternacht von 2015 in Köln vergleichen: „Ein solches weiteres blutiges Wochenende darf es in unserem Land nicht geben.“