Messerangriff in Münster Verdächtiger sollte eigentlich gar nicht in NRW sein

Düsseldorf · Nach dem Messerangriff auf der Kirmes in Münster wird klar: Der mutmaßliche Täter sollte einer früheren Bewährungsauflage zufolge eigentlich in Niedersachsen leben. Nach dem Willen der Ausländerbehörde sollte er allerdings nicht mal in Deutschland sein.

23.03.2023, 18:50 Uhr

Der Schauplatz des Geschehens: Ein 31-jähriger Familienvater starb am Samstagabend durch einen Stich ins Herz. Foto: dpa/David Poggemann

