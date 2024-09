CDU-Landesparteitag „Ein vernünftiger Umgang“

Merz lobt Wüsts schwarz-grüne Bundesratsinitiative als gelungenes Gegenbeispiel zur Ampel, verkneift sich allerdings nicht die Randbemerkung, dass es die Zurückweisungen an der Grenze ja nicht hineingeschafft hätte. Um sich dann aber an der Ampel abzuarbeiten: „Wie soll denn Zuversicht in einem Land entstehen, in dem oben an der Spitze eine Regierung steht, die ständig und permanent im Widerspruch und Streit öffentlich ihre Meinungsunterschiede austrägt? Das Wichtigste, was die nächste Bundesregierung leisten muss, ist zunächst einmal ein vernünftiger Umgang miteinander.“ Und Merz wäre nicht Merz, wenn er nicht auch sich selbst loben würde: Er habe viel Zeit investiert, um in den vergangenen drei Jahren eine Geschlossenheit in Partei und Bundestagsfraktion herzustellen.