Mitwirken von Bürgerräten Menschen in NRW sollen bei Olympia-Bewerbung mitreden

Achim Wölfel, Landesgeschäftsführer des Verbands Mehr Demokratie, hält die Olympia-Bewerbung für geeignet, um dazu einen Bürgerrat einzurichten: „Es ist ein Thema, bei dem es einen Konflikt gibt, für den mit bisherigen politischen Mitteln noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde.“ Das Scheitern von Bewerbungen in Abstimmungen in Hamburg und München zeige das: „Außerdem ist es so, dass die Austragung der Olympischen Spiele in NRW sehr weitreichende Konsequenzen mit Blick auf Baustellen, Sporttourismus, Verkehrsbeeinträchtigung und so weiter für große Teile der Bevölkerung hätte.“ Auch das spreche für ein umfassendes Beteiligungsprojekt. Wölfel skizzierte, dass am Ende dann beispielsweise fünf Empfehlungen herauskommen könnten, unter welchen Bedingungen Olympische Spiele in NRW stattfinden könnten: „Das stelle ich mir durchaus sehr hilfreich für die politischen Entscheidungsträger vor, die ja bei dieser Frage auch nicht immer einer Meinung sind.“