Digitalisierung : Mehr als die Hälfte der Schulen kämpft mit Funklöchern

Dortmund Die Digitalisierung der Schulen kommt laut einer Umfrage des Lehrerverbands VBE nur schleppend voran. In NRW ist die Lage noch schlechter als im Bundesschnitt.

(kib) An 90 Prozent aller Schulen in NRW müssen Lehrer ohne Dienstcomputer auskommen. An 69 Prozent der Schulen gibt es nicht in allen Räumen schnelles Internet oder WLan. Das geht aus einer Umfrage des Lehrerverbands VBE hervor. Bundesweit verfügen 81 Prozent der Schulen nicht über Dienst-PCs, 63 Prozent der Schulleitungen klagen über Funklöcher. „Es fehlt schlicht die Grundausstattung“, sagte Stefan Behlau, VBE-Chef in NRW.