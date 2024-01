Wachsende Kritik Mehr als 1,3 Millionen Einsprüche gegen Grundsteuerbescheide in NRW

Der nordrhein-westfälische Bund der Steuerzahler vermutet, dass der Berg der Widersprüche seit November noch deutlich gewachsen ist und weiter wächst. Denn das Land verschickt Schätzbescheide an Menschen, die die Abgabe der Grundsteuererklärung verweigert oder versäumt haben. Das seien Berechnungen, „bei denen einfach Werte in die Welt gesetzt werden, die mit der Realität nichts zu tun haben“ – und die viel zu hoch ausfielen, so der Experte Hans-Ulrich Liebern vom Steuerzahlerbund: „Dagegen muss man Einspruch einlegen, sonst bleibt das so bestehen.“