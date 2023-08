Sechs-Punkte-Plan für NRW Mediatoren und Sprechstunden für mehr Frieden bei der Flüchtlingsunterbringung

Die Flüchtlingsministerin trat die Flucht nach vorn an. Mit einem frisch veröffentlichten Sechs-Punkte-Plan stürzte Josefine Paul (Grüne) sich am Donnerstag in die aufgewühlte Landtagsdebatte zur drängenden Not bei der Flüchtlingsunterbringung in NRW. Ein zentrales Element: Sie verspricht einen besseren Dialog mit den Städten und Gemeinden über Immobilien-Angebote, die sich für Heime eignen können.