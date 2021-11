Maskenpflicht an Schulen : Die späte Einsicht der Schulministerin

Die Maskenpflicht am Sitzplatz soll in NRW wiederkommen. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meinung Düsseldorf Jetzt also doch. Auch in Nordrhein-Westfalen soll nach dem Willen von Schulministerin Yvonne Gebauer die Maskenpflicht im Klassenzimmer wiedereingeführt werden. Es brauchte dazu erst Inzidenzzahlen in nie gekannter Höhe und eine neue Virusmutante. Jetzt kommt es auf die Erwachsenen an.