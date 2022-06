Corona in NRW : Aus für Maskenpflicht und Abstandsregeln in Pflegeheimen

Pflegebedürftige Menschen in einer Einrichtung (Symbolbild). In das Leben in den Heimen soll wieder mehr Normalität einkehren. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Düsseldorf Für Bewohner von Pflegeeinrichtungen ist ab Samstag Schluss mit Masken- und Abstandsregeln. Auch für Besucher werden die Vorschriften deutlich gelockert. Veranstaltungen wie Sommerfeste sind nicht nur zulässig, sondern ausdrücklich erwünscht, stellt Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann klar.

Für die Bewohner in Pflegeheimen in NRW enden am Samstag, 4. Juni, die Maskenpflichten und Abstandsempfehlungen. Das gilt auch für Ungeimpfte. Für Besucher der Einrichtungen werden Regelungen gelockert: Sie brauchen künftig keine FFP2-Maske mehr, sondern nur noch eine einfache medizinische Maske, und diese muss nur noch in Eingangsbereichen und Fluren getragen werden. Außerdem entfällt das „Kurzscreening“, bei dem die Leute nach Erkältungssymptomen befragt und auf Fieber kontrolliert werden. Die Testpflicht bleibt für die Gäste allerdings vorerst bestehen.