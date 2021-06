Corona-Pandemie : Maskenpflicht im Freien rückt näher

Eine Frau sitzt zu Beginn der Pandemie im April 2020 mit einer medizinischen OP-Maske in einer Kölner Straßenbahn. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Der NRW-Gesundheitsminister kann sich einen Verzicht auf die Tragepflicht an der frischen Luft vorstellen. Warnende Worte finden vor allem Lehrer und Polizisten.

Nachdem mehrere Mitglieder des Bundeskabinetts Lockerungen bei der Maskenpflicht angeregt hatten, ist in NRW eine Diskussion über deren Fortbestand entbrannt. Der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbands, Andreas Bartsch, zeigte sich skeptisch. „Ich halte den Vorstoß für völlig unverantwortlich. Hoffentlich kommt niemand hier in NRW auf die Idee, dass man noch für die letzten drei Wochen vor den Ferien die Maskenpflicht an den Schulen abschafft.“ Bislang seien schätzungsweise gerade einmal rund 45 Prozent der Lehrer in NRW erstgeimpft, 15 bis 20 Prozent hätten den vollständigen Impfschutz. „Damit ist klar, dass wir eine vollständige Impfung in den Kollegien erst im Herbst bekommen werden“, sagte Bartsch. „Zeitgleich gibt es die untragbare Entscheidung der Ständigen Impfkommission, die eine grundsätzliche Freigabe des Impfstoffs für Kinder ablehnt.“

Bartsch forderte, Ziel müsse die Gewährleistung des Infektionsschutzes für Schüler und Lehrer sein, um auch nach den Sommerferien ab August im Präsenzunterricht weiterzumachen. „Dazu zählt meines Erachtens das Aufrechterhalten der Testinfrastruktur sowie das Maskentragen. Wir müssen uns doch klarmachen, dass 30 bis 32 Kinder ohne Abstand in einem geschlossenen Raum über längere Zeit nebeneinandersitzen.“

Info Wo heute in NRW eine FFP2-Maskenpflicht gilt Bei körpernahen Dienstleistungen, wenn Kundin/Kunde die Maske ablegt Bei körpernahen Ausbildungstätigkeiten, wenn im konkreten Fall möglich Bei Fahrunterricht/-prüfungen im Fahrzeug, Boot oder Flugzeug

Auch der NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, äußerte sich zurückhaltend: „Grundsätzlich würde ich es zwar sehr begrüßen, wenn wir ohne Maske in der Öffentlichkeit auskämen, weil dies die Kommunikation doch deutlich erleichtern würde.“ Doch er sei gegen ein pauschales Abschaffen der Pflicht im öffentlichen Raum, denn es gebe immer noch Menschenansammlungen etwa bei Demonstrationen, wo es aus Infektionsschutzgesichtspunkten nicht anders gehe: „Nehmen Sie allein die Bilder von der EM derzeit. Da gewinne ich leider bei manchen Veranstaltungen den Eindruck, dass die Maske allenfalls noch als Kinn- oder Armschutz dient.“ Deshalb müsse es klare, wissenschaftlich begleitete Regeln geben, wo auf das Tragen verzichtet werden könne. „Und wenn sie an bestimmten Stellen weiter vorgeschrieben wird, dann muss die Tragepflicht auch für Geimpfte, Genesene und Getestete gelten.“

Offen zeigten sich die Grünen in NRW. „Die Temperaturen steigen, die Inzidenzen sinken. Es scheint, als würden wir in Deutschland die dritte Corona-Welle langsam, aber sicher hinter uns lassen“, sagte Landeschef Felix Banaszak. „Wo die Inzidenz stabil niedrig bleibt, sollte behutsam und verantwortungsvoll gelockert werden – ohne die Menschen in falscher Sicherheit zu wiegen. Es bleibt deshalb vorerst richtig, Abstände einzuhalten, die kostenlose Testinfrastruktur aufrecht zu erhalten und Hygienekonzepte für Veranstaltungen verpflichtend zu machen.“ Auch das Tragen von Masken bleibe aus Sicht der NRW-Grünen ein verhältnismäßiges Instrument zur Pandemiebekämpfung – insbesondere in geschlossenen Bereichen, wo viele Menschen zusammenkommen, beispielsweise im ÖPNV oder im Einzelhandel. „Für den Außenbereich kann die Maskenpflicht dort, wo es die örtlichen Inzidenzwerte zulassen, zurückgenommen werden“, sagte Banaszak.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erklärte: „Wir überprüfen alle Corona-Regelungen fortlaufend auf Ihre Verhältnismäßigkeit. Dazu gehört auch die Maskenpflicht. Bei den derzeitig sinkenden Infektionszahlen kann ich es mir durchaus vorstellen, die Maskenpflicht in bestimmten Außenbereichen zur Debatte zu stellen.“ Es gebe aber auch Bereiche, in denen man vorerst weiterhin an der Maskenpflicht festhalten solle, etwa bei größeren Menschenansammlungen wie etwa in Warteschlangen. „Auch wenn in Nordrhein-Westfalen bereits über 50 Prozent eine Erstimpfung erhalten haben, sind wir noch ein gutes Stück von der Herdenimmunität entfernt“, sagte Laumann. Solange noch nicht ausreichend Menschen vollständig geimpft seien, warne er davor, vorschnell Grundsätze wie die AHA-Regeln in Frage zu stellen. „In Nordrhein-Westfalen sind aufgrund der dreistufigen Coronaschutzverordnung und der aktuell sehr erfreulichen Entwicklung der Infektionszahlen inzwischen die meisten Angebote, Einrichtungen und Betätigungen wieder möglich. Dies ist ein riesiger Gewinn an Normalität für uns alle.“ Die Pandemie sei aber nicht vorbei und die Ausbreitung der Delta-Variante in Großbritannien zeige, wie zerbrechlich auch eine scheinbar sichere Infektionssituation sein könne, so der Minister.

Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) sagte, bei aller Euphorie dürfen man diejenigen nicht vergessen, die eben noch keine Chance auf eine Erstimpfung gehabt hätten. „Und das sind immer noch fast die Hälfte der Bevölkerung.“ In Innenräumen, da wo viele Menschen zusammen seien – wie zum Beispiel in Schulen oder Bussen und Bahnen, – könne er sich ein Ende der Maskenpflicht daher noch nicht vorstellen, so der SPD-Politiker. „Da sollten wir nicht zu viel Risiko auf einmal gehen. An der frischen Luft, wo die Ansteckungsgefahr ohnehin gering ist, brauchen wir eine Maskenpflicht in der aktuellen Lage aber tatsächlich nicht mehr.“

Christof Rasche, Fraktionschef der FDP, schlägt vor, aus der Pflicht eine Empfehlung zu machen: „Angesichts der aktuellen Infektionszahlen haben zahlreiche Kommunen die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Im ÖPNV wurde die Pflicht von FFP2 auf OP-Maske reduziert. In anderen Bereichen sollte geprüft werden, ob man von der Pflicht zur Empfehlung übergeht. Dazu zählen auch Außengelände von Schulen und Hochschulen.“